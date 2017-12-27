الشركة العربية السودانية للتقاوي توفر تقاوي لتغطية مساحة مليون فدان

الخرطوم 27-12-2017م (سونا) - شرعت الشركة العربية السودانية للتقاوي لتوفير كميات كبيرة من التقاوي المعتمدة لسد حاجة البلاد لتغطية مساحة مليون فدان خلال الأعوام القادمة، وذلك بفضل الإنتاجية الكبيرة للموسم الصيفى لهذا العام من محاصيل الذرة والفول السودانى والسمسم وزهرة الشمس .

وقال لـ (سونا) د. محمد احمد بشارة مدير الشركة إن الشركة بدأت فى زراعة تقاوي محصول القمح بمحطة خشم القربة وحلفا وسنار والشمالية، حيث وفرت الشركة تقاوي محصول الذرة والبالغة 8 آلاف طن والقمح 9 آلاف طن وزهرة الشمس ألف طن والفول السوداني 2 ألف طن، مشيرا الى أنه تم توفير نسبة 30% من احتياجات التقاوي.

وأكد بشارة سعي الشركة لتوفير التقاوي لزيادة الإنتاج باعتبار أنها من أهم مدخلات الإنتاج ، وقال "إن الزراعة لا يعتدل أمرها إلا بالتقاوي"، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على رفع وعي وإرشاد المزارعين، لافتا إلى شراكات الشركة مع المزارعين لتطوير الزراعة وإنجاح الموسم .



