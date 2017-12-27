أرور: اجتماع مشترك مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الثروة الحيوانية

الخرطوم 27-12-2017م (سونا) - كشف وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور عن اجتماع مشترك مع القطاع الخاص والجهات ذات الصله للتشاور والتفاكر حول تطوير قطاع الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع الصادر .

واطلع لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد شركة تلال العربية للصناعة والاستثمار برئاسة أحمد الفياض ، على أعمال الشركة والاستفادة من مخلفات الجلود السودانية في الصناعات الغذائية والدوائية، كما بحث الاجتماع إمكانية إنشاء مصنع للجلاتين .

ووصف وزير الثروة الحيوانية الخطوة بالمهمة خاصة وأن البلاد تزخر بثروة حيوانية كبيرة ، وقال إن قطاع الجلود قطاع واعد ، وتعهد بشارة جمعة أرور بتذليل الصعاب كافة مع الجهات ذات الصلة ليصبح هذا المشروع الحيوي المهم يوافق أولويات المرحلة المقبلة.

