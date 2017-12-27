بدء عمليات المسح الزراعي لما بعد الحصاد بولاية شمال دارفور

الفاشر 27-12-2017م (سونا) - انطلقت بعددٍ من محليات ولاية شمال دارفور عمليات إجراء المسح الزراعي لما بعد الحصاد والتي تنفذها إدارة التخطيط الزراعي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية بالتعاون مع مجموعة الأمن الغذائي وسبل كسب العيش.

وأكدت مديرة إدارة التخطيط الزراعي المهندس هدى حمزة أبو اليمن أن اهتمام إداراتها بإجراء المسح الزراعي لما بعد الحصاد يأتي باعتبار أن نتائجه تمثل الوثيقة الرسمية للدولة التي تبني عليها خطتها التفصيلية للأمن الغذائي وسبل كسب العيش.

وأوضحت في تصريح لـ (سونا) أن فرق عمل المسح الزراعي قد توجهت اليوم إلى المحليات لإجراء المسح الذي يستهدف جميع المحليات، وأضافت أن المسح الزراعي لما بعد الحصاد يهدف إلى معرفة المساحات المزروعة في الموسم الزراعي الماضي ومعدلات هطول الأمطار بجانب معرفة الحصيلة الكلية للإنتاج وتحديد نسبة الفجوة إن وجدت، توطئةً لرفعها لجهات الاختصاص، داعيةً فرق العمل إلى ضرورة تحري الدقة في جمع المعلومات.

على صعيد آخر كشفت المهندس هدى أن إدارتها بصدد إجراء دراسة استهلاك أنماط الغذاء بالتعاون مع وزارة الزراعة الاتحادية فى شهر يناير المقبل للتعرف على حجم استهلاك الغذاء للتعامل معها بصورة رسمية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن إدارتها كانت قد تمكنت من إجراء هذه الدراسة قبل عامين.

