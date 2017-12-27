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بحث تسيير الرحلات الجوية بين السودان وجيبوتي

التاريخ : 27-12-2017 - 05:31:00 مساءً
الخرطوم 27-12-2017م ( سونا) - التقى مساعد أول رئيس الجمهورية محمد الحسن الميرغني بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بـالسيد عبد الرحمن علي عبد الله رئيس الخطوط الجوية الجيبوتية المستشار القانوني للرئيس الجيوبتي .
وأوضح المستشار القانوني في تصريحات صحفية أن اللقاء بحث سبل تسيير الرحلات الجوية بين السودان وجيبوتي باعتبار أن البلدين تربطهما علاقات تجارية مهمة و ستدفع الخطوط الجوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال إن الربط الجوي سيسهل حركة رجال الأعمال بالبلدين وتوسيع الاستثمارات، مؤكدا أن بلاده ستقوم بتسهيل إجراءات تأشيرة الدخول إليها بما يسهم في حرية الحركة ببن السودان وجيوبتي.

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