حسبو يلتقي بوفد منظمة الملم دارفور للسلام والتنمية

الخرطوم 27-12-2017 م( سونا)-التقى نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم بوفد منظمة (الملم دارفور للسلام والتنمية) برئاسة لقمان أحمد رئيس المنظمة وحضور بعثة فاعل خير بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة.

وأوضح لقمان في تصريحات صحفية أن اللقاء جاء لإعلان انطلاقة مشروعات منظمة دارفور للسلام والتنمية في بناء حواضر قروية في المحليات الشمالية لجنوب دارفور.

وقال لقمان إن المنظمة ستشرع في بناء الحواضر القروية التي ستضاهي المدن في مواصفاتها من حيث الخدمات بحانب رؤية لتحسين دخل المواطنين وتحويلهم إلى منتجين بعد اكتمال العودة الطوعية في محلية الملم، وسيمتد العمل إلى محليات شرق جبل مرة ومرشين .

