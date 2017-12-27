انطلاقة أعمال ورشة توحيد النظام الجيوديسي بالسودان

الخرطوم 27-12-2017م (سونا) - نظمت الهيئة السودانية للمساحة بوزارة الدفاع ورشة توحيد النظام الجيوديسي بالسودان اليوم، و قال بروفيسور عبد الله الصادق علي المدير العام لهيئة المساحة السودانية إن مبادرة الهيئة للمساهمة فى برنامج إصلاح الدولة هي مشروع توحيد النظام المرجعي في السودان و مشروع قانون تنظيم أعمال المساحة في السودان و مشروع تفعيل خريطة الأساس الرقمية للسودان ووضع المعايير والمواصفات لتنفيذ الأعمال المساحية بالسودان.

وابان الصادق أن أهداف المبادرة توحيد المرجعي الأفقي و الرأسي للمعايير و الإجراءات المتعلقة بممارسة أعمال المساحة وتفعيل مشاركة وتبادل البيانات وصولا للعمل المؤسسي لمجتمع البيانات الجيومكانية والجغرافية بالسودان ورفع مستوى الدقة ومواءمة البيانات المكانية و الجغرافية، وأشار إلى قانون تنظيم العمل المساحي بالبلاد الذي يساعد هيئة المساحة السودانية على القيام بالدور المناط بها في الإشراف المباشر على ممارسة العمل المساحي وتعزيز إطار المسؤولية القانونية على ضوء موجهات مشروع القانون و ضمان تعزيز مهندسي المساحة والفنيين و العامليين في المساحة وضبط الجودة وتعزيز عمليات المساحة الميدانية ورفع جودة العمل بما في ذلك مراجعة البيانات.

وطالب بالاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجيا المتعلقة بأعمال المساحة المتوفرة في القطاع العام وتقديم حزمة من خدمات ذات قيمة مضافة مرتبطة بحجم ونطاق العمل من خلال أعمال المساحة في الحكومية الاتحادية والولايات والقطاع الخاص وتأهيل الكوادر البشرية المهنية في مجال المساحة.