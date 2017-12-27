اتفاق على البدء الفوري لإعادة فتح حسابات المصارف السودانية بالمصارف السعودية

الخرطوم 27-12-2017م (سونا) - اتفق السودان والسعودية على البدء الفوري والعاجل في إعادة فتح حسابات المصارف السودانية بالمصارف السعودية وإعادة العلاقات المصرفية معها.

جاء ذلك خلال المباحثات التى أجرأها محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر أحمد مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية بمباني المؤسسة بالرياض، حيث تم - خلال اللقاء - بحث الخطوات العملية لإعادة وتنشيط العلاقات المصرفية بين المصارف السودانية والمصارف السعودية.

وتأتى هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لإدماج القطاع المصرفي السوداني في النظام المصرفي العالمي وإعادة تنشيط العلاقات المصرفية وعلاقات المراسلة.

وضم الاجتماع من جانب السودان رئيس اتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد عبد الكريم ، ومن الجانب السعودي مديري عموم كل من (البنك الأهلي التجاري وبنك الإنماء وبنك البلاد ومصرف الراجحي) ، حيث أبدت هذه البنوك استعدادها للتعامل مع المصارف السودانية، ودعت نظيراتها السودانية لتبادل المعلومات الخاصة بفتح الحسابات وتنشيط العلاقات المصرفية علاقات المراسلة؛ وذلك لخدمة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والإسهام في انسياب تحويل حصائل الصادرات السودانية والسعودية وتسهيل انسياب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج، بالإضافة الى حصول المصارف السودانية على التسهيلات المصرفية لتمويل العمليات التجارية بين البلدين.

وقد تم في الاجتماع التأمين على المتابعة اللصيقة لهذا الأمر من قبل محافظي المصرفين المركزيين بالبلدين ، كما تم تحديد نقاط تواصل ومتابعة بين البنكين المركزيين - السودانى والسعودي - وتقديم تقارير يومية عن سير العمل في هذا الملف المهم .

