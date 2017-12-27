المجلس الوطني يستعرض مشروع الموازنة فى مرحلة العرض الثانية السمات العامة

الخرطوم 27-12-2017م (سونا) - أكدت اللجنة العليا لدراسة مشروع موازنة الحكومة القومية للعام 2018م بالمجلس الوطني أهمية التوسع في القاعدة الإنتاجية بزيادة الصادرات وتحقيق الوفرة في السلع وخفض تكلفة الإنتاج.

وشدد تقرير اللجنة الذي قدمه الأستاذ علي محمود عبد الرسول رئيس اللجنة الاقتصادية - في جلسة المجلس الوطني مرحلة العرض الثانية؛ السمات العامة؛ برئاسة البروفيسور ابراهيم احمد عمر؛ رئيس المجلس، على تشجيع إنتاج القمح المحلي، مع وقف استيراد الدقيق لاستغلال الطاقات العاطلة في قطاع المطاحن وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للطرق والكباري والطرق الزراعية لربط مناطق الإنتاج، بالإضافة الى إصدار السياسات المشجعة لمنتجي الذهب ومعالجة مشكلات التمويل لصغار المعدنين التقليديين، وإنشاء بنك التعدين التنموي وبورصة الذهب والمعادن واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تحول دون تهريب الذهب. وفي مجال الحكم والإدارة أمنت اللجنة علي دعم الأجهزة الأمنية لتهيئة البيئة للإنتاج والمحافظة على ماتحقق في ربوع البلاد، ودعت اللجنة الى ترشيد الإنفاق الحكومي وضبط وترتيب الأولويات وفرض هيبة الدولة على مستويات الحكم كافة، منوهة الى أهمية إنفاذ كافة توصيات برنامج إصلاح الدولة وتعزيز الرقابة والمحاسبة ومكافحة أنواع الفساد والاستعجال بتشكيل مفوضية محاربة الفساد.

وأمنت اللجنة على أهمية المراجعة الدورية للأجور والمعاشات وتحسينها واستكمال السياسات الاقتصادية الاجتماعية المناصرة للشرائح الضعيفة والمرأة والطفل مع تعزيز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم فى المجتمع .

وأشادت اللجنة بمنهج إعداد مشروع الموازنة العامة لهذا العام الذي جاء وفقا للتصنيف الاقتصادي والإداري الذي يفصل الوظائف والمهام الاجتماعية والاقتصادية وغيرها التي تسعى وحدات الحكومة لتحقيقها عبر النفقات المخصصة لها بالموازنة وفق الأطر القانونية لهذا المنهج الشيء الذي جعلها شفافة وواضحة فى طريقة عرضها واستيعابها.

