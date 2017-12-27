والي شمال دارفور يخاطب فاتحة أعمال دورة الانعقاد الخامسة لمجلس شورى الوطني

الفاشر 27-12-2017م (سونا) - دعا والي شمال دارفور رئيس حزب المؤتمر الوطني؛ عبد الواحد يوسف جماهير الحزب الى الاعتصام بوحدة الصف والكلمة وتناسي وتجاوز ماعلق في النفوس من مخلفات الماضي والاستعداد "لمعركة" الانتخابات القادمة، وأشار - لدى مخاطبته اليوم بالفاشر؛ فاتحة أعمال دورة الانعقاد الخامسة لمجلس شورى الحزب - إلى أهمية تمتين البناء التنظيمي للحزب ووضع الخطط والبرامج التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال إن البلاد باتت تشهد الآن انفتاحا كبيرا في العلاقات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي بفضل السياسيات الرشيدة التي تنتهجها قيادة الحزب، مضيفا أن دارفور قد عاد اليها الأمن والسلام بعد سنوات من الاحتراب والاقتتال، ممتدحا دور القيادة السياسية العليا للحزب لما قامت بها من جهود من أجل تحقيق تلك الإنجازات، داعيا المؤتمرين الى المحافظة على الأمن والاستقرار الذي تحقق بالولاية، مثمنا جهود القوات النظامية والتشكيلات العسكرية وقوات الدعم السريع التي ساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأضاف الوالي أن التحدي الذي بات يواجه الحزب في المرحلة المقبلة هو معالجة آثار وإفرازات الحرب التي يأتي في مقدمتها إجراء حوارات مجتمعية شاملة لجمع أهل الولاية على كلمة سواء.

و استعرض رئيس شورى الوطني حسب الله عبدالله حسب الله - خلال الجلسة - بعضا من مقررات الحوار الوطني وجهود الدولة التي أدت الى رفع الحصار الاقتصادي الجائر عن البلاد، وانطلاقة عملية جمع السلاح التي أفرزت مرحلة السلام والاستقرار بالولاية، علاوة على ما شهدتها الولاية من مظاهر التنمية في مشروعات الطرق والمياه والتعليم والكهرباء، وحزم الدعم الاجتماعي والتأمين الصحي.

ودعا حسب الله الى الاهتمام بأمر الشوري ودعم المشاريع الكبرى التي طرحتها الحكومة قوميا وولائيا عبر استنفار كل عضوية الحزب، ودعم حملة جمع السلاح وتقنين العربات؛ حاثا المؤتمرين الالتزام بمواجهات الحزب وبرنامجه في إصلاح الدولة.

واستمع مجلس شورى المؤتمر الوطنى - في جلسات عمله - الى تقارير أداء الحزب في الجهازين التنفيذي والتشريعي. واختتم الاجتماع أعماله وأصدر عددا من القرارات والتوصيات.



