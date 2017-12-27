وزير التعاون الدولي يرحب بالتعاون مع الآلية شبة الإقليمية للسيطرة على الأسلحة الصغيرة

الخرطوم 27-12-2017م (سونا) - رحب وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان بالتعاون مع الآلية شبه الإقليمية للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتذليل كافة الصعاب التي تواجه عملها بالبلاد،

وأكد الأستاذ موسى محمد محمود رئيس الآلية شبه الإقليمية للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة فى تصريحات صحفية، أن آلية ضبط الأسلحة الخفيفة والصغيرة معنية بضبط الأسلحة بكل من ( السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا والكنغو الديمقراطية) منوها الى أن الآلية تعمل مع الحكومات .

وقال"تم تنويرالوزير بكافة أنشطة الآلية من العام 2012 حتى الآن" بجانب مناقشة الأطر التي تمكن الآلية من التعاون مع وزارة التعاون الدولي، مشيرا الى أن وزير التعاون الدولي أرشد الآلية لكيفية الحصول على الدعم والتعاون الدولي .

وأشاد رئيس الآلية بقرار رئيس الجمهورية الخاص بجمع الأسلحة، لافتا الانتباه إلى أن القرار أسهم في تحقيق الاستقرار لممارسة الحياة الطبيعية؛ بجانب انتعاش الأسواق، منوها الى أن القرار سيكون له تأثير اقتصادي كبير خاصة وأن البلاد تشهد تطورا متسارعا.







