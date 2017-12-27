تشريعي غرب دارفور يجيز مشروع الموازنة العامة بعد إدخال بعض التعديلات

الجنينة 27-12-2017م (سونا) - أجاز المجلس التشريعي الولائي بولاية غرب درفور في جلسته التي عقدت برئاسة الأستاذ جعفر اسماعيل محمد؛ رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة بعد إدخال جملة من التعديلات .

وقدم الأستاذ حران عبدالله محمود رئيس اللجنة الاقتصادية تقريرا مفصلا عن مداولات ومناقشات القطاعات الأربعة التي شكلها المجلس لمناقشة الموازنة والذي وجد نقاشا واسعا من أعضاء المجلس حيث تناول الأعضاء بنود الموازنة بالتفصيل وإجراء بعض التعديلات في بعض الرسوم التي وردت في الموازنة المجازة من مجلس وزراء الولاية قبل أسبوعين.

وأبان حران - خلال تقديمه مشروع قانون الاعتماد والرقابة المالية للولاية للعام المالي المقبل؛ والذي يعمل به بعد توقيع الوالي عليه؛ أنه سيسري في الولاية ابتداء من بداية العام المقبل؛ لتصبح مشروع الموازنة قانوناً وميزانية قابلة للتنفيذ بعد أن نالت الصبغة القانونية من الجهاز التشريعي واعتمادها من الجهاز التنفيذي.

واشار الأستاذ جعفر اسماعيل محمد رئيس المجلس التشريعي الى أن الموازنة وجدت حظها من النقاش بشكل لم يحدث منذ خمسة عشر عاما في الولاية، مؤكدا أنها تلبي طموحات المواطن، وأن تخصيص نسبة 40% منها للتنمية؛ دليل على العافية والاستقرار الكبير في الولاية والتوجه نحو التنمية المستدامة، وأشاد بالنهج الذي اتبع في وضع الموازنة وطريقة تداولها في المجلس التشريعي من أجل وضع وإجازة موازنة تواكب التطورات التي تشهدها البلاد والتي في مقدمتها رفع الحصار الأمريكي وحملة جمع السلاح؛ بجانب الاستقرار الكبير في دارفور خاصة، والبلاد بصورة عامة.

واكد اسماعيل أن المجلس يواصل عمله في الرقابة على الاداء العام للجهاز التنفيذي من اجل الوصول الى الاهداف التي جاءت من اجلها الموازنة الطموحة مبينا استمرار التعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي من اجل الحفاظ على مصلحة البلاد والعباد والعمل على إحداث التنمية المستدامة، وأكد أن الأحوال أصبحت مواتية من أجل تحقيق النهضة والتقدم بالبلاد عامة والولاية بصورة خاصة.

وكان الدكتور الهادي محمد آدم وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الذي حرص على حضور كافة الجلسات التي عقدها المجلس الولائي لمناقشة بنود الموازنة مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالوزارة قد أشاد بتجربة المجلس التشريعي في مناقشة بنود الموازنة والقوانين المصاحبة لها، مشيرا الى أن الوزارة انتهجت أسلوبا جديدا لوضعها؛ وذلك بالاعتماد على العلماء والتجارب والخبراء في الولاية قد حظيت بمناقشة واسعة من الجهاز التشريعي وأن إدخال التعديلات عليها دليل على الهم المشترك بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، وإحداث نقلة متقدمة في الولاية، وحيا العاملين بوزارته ومجلس وزراء الولاية للجهود التي بذلت من أجل أن تصبح الموازنة قانونية، وميزانية يتم التعامل بها في الولاية.

وقال الدكتور الهادي محمد آدم إن الموازنة أعدت بمهنية عالية ومرونة تامة لتلبي متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد؛ من حيث السلام ورفع الحصار الأمريكي وأبان أن رؤى وأفكار الجهازين التنفيذي والتشريعي كانت متقاربة جدا في إعداد ومناقشة الموازنة الأمر الذي يؤكد الحرص التام على تقديم الأفضل للولاية، وأعلن وزير المالية في غرب دارفور الحرص التام على تنفيذ الميزانية بصورة منهجية وعلمية لتحقيق تطلعات المواطن في الولاية والبلاد بصورة عامة.