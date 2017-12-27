ادم جماع يدشن الوثبة الثانية لمشروعات ديوان الزكاة للأسر المنتجة بولاية كسلا

كسلا 27-12-2017م (سونا) - دشن والي كسلا الأستاذ آدم جماع آدم؛ بحضور الدكتورة تهاني تور الدبة وزير الدولة بوزارة العدل والدكتور آدم مختار؛ ممثل الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي آدم مختار وعدد من قيادات الولاية ــ دشن الوثبة الثانية لمشروعات ديوان الزكاة بالولاية للأسر المنتجة وتوزيع معينات خدمية وأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة تفوت الــ(14) مليون جنيه، استفادت منها (850) أسرة و(90) خلوة .

وحيا الوالي - في الاحتفال - دافعي الزكاة وإخراجهم لزكوات أموالهم، الأمر الذي أسهم في تحويلها الى مشروعات إنتاجية غطت عددا من الأسر، وقال الوالي إن الخطوات التي يسير بها ديوان الزكاة الى جانب دعم الأمانة الاتحادية أسهمت في إرساء شعيرة العمل الزكوي بالولاية، وانعكس ذلك التعاون في حجم المشروعات المقدمة، ودعا الوالي في هذا الصدد الى أهمية تفاعل المجتمع عبر خاصة عبر الإدارة الأهلية

والقيادات المجتمعية للأسهم في توصيل الخطاب الزكوي، الى جانب الوصول الى الشرائح المستحقة واستهدافها بالمشروعات المختلفة.

واستعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية عائشة آدم سيدي؛ حجم التنسيق بين الوزارة والديوان في تنفيذ البرامج الاجتماعية عبر المحاور المختلفة، مؤكدة حرص الوزارة على الاستمرار في سياسية الاهتمام بالأسر والشرائح الضعيفة والعمل الى دعمها والوصول بها من دائرة التلقي للإنتاج .

وعدد أمين الزكاة بولاية كسلا النور مصطفى رزق الله المشاريع المصاحبة للوثبة الثانية؛ والتي تشمل محاور الأيتام ودعم الخلاوي والقطاع الزراعي والحيواني والحرفي والتجاري، مبينا أن الوثبة تجيء استكمالا للجهود التى قدمها الديوان خلال مشروعات الوثبة الأولى، مبينا الأثر الاجتماعي الذي تحقق من تلك المشروعات بناء على التقييم والمتابعة لتنفيذ المشروعات .

وأكد ممثل الأمين العام لديوان الزكاة اهتمام الأمانة بالتوسع في تنفيذ المشروعات الإنتاجية ودعم الشرائح المختلفة، مشيرا الى أن ولاية كسلا تعد من الولايات الأنموذج في تنفيذ مثل هذه المشروعات من حيث النوعية والإعداد المستهدفة، مؤكدا استمرار سياسة الديوان في دعم الولاية في مشروعاتها المختلفة، وتم خلال الاحتفال التوقيع على عقد بين ديوان الزكاة ومستشفى كسلا الكويتي لدعم المصنع الخاص بإنتاج الأوكسجين بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.