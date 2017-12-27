عبدالرحمن شماني رئيسا للاتحاد العربي الأفريقي للإعلام الرقمي

الخرطوم 27-12-2017م (سونا) -

انتخبت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي الأفريقي للإعلام الرقمي التي عقدت بالخرطوم في الفترة من 21 / 24 ديسمبر الجاري، الأستاذ عبدالرحمن شماني من دولة الجزائر؛ رئيسا للاتحاد، بينما احتفظ السودان بمنصب الأمين العام للاتحاد الذي يشغله الأستاذ أمير عطية عبدالقادر، وبمقر الاتحاد.



وأكد عطية - في تصريحات صحفية عقب ختام أعمال الجمعية العمومية الطارئة - أنه تم انتخاب نواب للرئيس كالتالي:

ثائر الموسوي من العراق نائبا أولاً - محمد العرب من لبنان نائبا للرئيس - عبير راجي العبدالله من الأردن نائبا للرئيس.



وأعلن الأمين العام أن الجمعية الطارئة انتخبت أيضاً رؤساء فروع الاتحاد في بعض الدول، حيث انتخبت الأستاذ عصام الدين سنان رئيسا لفرع مصر، وعبدالعزيز نورئاب رئيسا لفرع الصومال، والأستاذة خديجة بن طوطاح رئيسا لفرع الجزائر، مبينا أن الجمعية العامة أجازت اللوائح التنظيمية للاتحاد التي تتضمن لائحة شؤون العضوية ولائحة الاشتراكات واللائحة المالية.



كما أعلن أمير عطية انتخاب الجمعية لرؤساء اللجان المتخصصة حيث تم انتخاب الأستاذ بدوي علي سعيد محمد من السودان رئيسا للجنة الإعلام والاتصال ولجنة المعلومات والتكنولوجيا برئاسة، الأستاذة ردينة بنت عامر الحجري من سلطنة عمان

، لجنة تعزيز المحتوى الرقمي برئاسة الأستاذ الطاهر المنا من السودان

، لجنة المرأة والطفل والأسرة برئاسة الأستاذة ريم لعبيدي من تونس

، لجنة التوعية العامة برئاسة الأستاذ عبد الرقيب الهيداني من اليمن

، لجنة التوثيق الرقمي برئاسة الأستاذ فهد غريب من قطر

، لجنة الأبحاث والدراسات برئاسة الأستاذ عصام الدين سنان من مصر ، لجنة العلاقات الاجتماعية برئاسة الأستاذة أتوج باتريس من جنوب السودان.



جدير بالذكر أن الدول التي شاركت في الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد ضمت مندوبي السودان ، الجزائر ، لبنان ، موريتانيا ، تشاد ، تونس ، جنوب السودان ، اليمن ، سلطنة عمان ، الأردن ، مصر ، أثيوبيا ، الصومال ، قطر، حيث استمعت الجمعية لتقرير الأمانة العامة للعام 2017م ومقترح برنامج العمل للعام 2018م.

