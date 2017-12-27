الركابي يؤكد اهتمام رئيس الجمهورية بقطاع الصحة وترقيته

الخرطوم 27-12-2017م (سونا) - أكد د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمام رئيس الجمهورية بقطاع الصحة والخدمات المقدمة وترقيتها، وقال - لدى مخاطبته تدشين أفرع المجلس القومي للأدوية والسموم بالولايات اليوم بوزارة الصحة الاتحادية - قال إن حل مشاكل الصحة واحدة من برامج الرئيس الانتخابي بوتوفير الأدويه الآمنة والسعر المعقول للمواطن.

واشار الركابي إلى أن توفير الصحة والتعليم، المياه الشرب أولوية، في موازنة العام الجديدة مؤكدا أن السودان لديه كوادر مؤهلة لكن يعوزنا الرقابة في كافة المستويات، لافتا إلى أن مجلس الادوية وأفرعه واحد من ضمن أجهزة الرقابة في الدولة بتوفير الدواء بالسعر المناسب في كل أنحاء السودان، مشيرا إلى أن توفير أفرع للمجلس بالولايات، تلقي بمسؤوليات جسام على المجلس وأفرعه.