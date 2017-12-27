الإتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي يختتم أعمال جمعيته العمومية الطارئة ويصدر بيانه الختامي

الخرطوم 27-12-2017م (سونا) - إختتم الاتحاد العربي الافريقي للاعلام الرقمي جمعيته العمومية الطارئة التي عقدت بالخرطوم في الفترة من 22/ 24 من سبتمبر الجاري وأصدر بياناً ختاميا عقب نهايتها وفيما يلي تورد "سونا" نص بيان الاتحاد:

البيان الختامي للاجتماع الطارئ للجمعية العمومية

الخرطوم : 22 - 24 ديسمبر 2017

بدعوة كريمة من الأمانة العامة للإتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي، وبموجب النظام الأساسي للإتحاد انعقدت الجمعية العمومية الطارئة للإتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي في الفترة من 22 - 24 ديسمبر 2017، بدولة المقر العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك لتدارس القضايا والمستجدات المتعلقة بالإتحاد، واستعراض تقرير الأمانة العامة للعام 2017، وإقرار مشروع تعديل النظام الأساسي والمصادقة على مشروعات لوائح المالية، والاشتراكات والعضوية الخاصة بالإتحاد.

وفي مستهل الجلسة الأولى التي ترأسها السيد أمير عطية الأمين العام للإتحاد، التي رحب فيها بالحاضرين وشكرهم على المشاركة الفاعلة في الاجتماع الطارئ، حيث أشرف على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الإتحاد الجديد لأعضاء الجمعية العمومية بالاستناد إلى النظام الأساسي .

وتم انتخاب السيد عبد الرحمان شماني من جمهورية الجزائر رئيسا جديدا للإتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي، بالاقتراع السري والمباشر. حيث ألقى الرئيس الجديد كلمته التي شكر فيها الجمعية العامة على الثقة التي وضعتها فيه، مشيرا فيها إلى ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ، ثم رفعت الجلسة باستراحة.

وفي الجلسة الثانية تواصل جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، بإقرار تعديلات بعض مواد النظام الأساسي، ومن ثم انتخاب السيد ثائر الموسوي من دولة العراق نائبا أولا لرئيس الإتحاد، والسيد محمد العربي والسيدة عبير راجي العبد الله، نوابا لرئيس الإتحاد .

ثم استعرض السيد الأمين العام للاتحاد، تقرير الأمانة العامة الذي تناول فيه جملة النشاطات والإنجازات التي قام بها الإتحاد، أبرزها تأسيس فروع الإتحاد بالدول الأعضاء، واللجان المركزية المنبثقة عن الإتحاد، وتصميم خطط تشغيلية للجان المركزية تضمنت 16 مشروعا نموذجيا بالتنسيق مع لجنة التدريب، أهمها مشروع تطوير الصحيفة والصحفي في عصر المعلوماتية بالتركيز على تقنية الهواتف الذكية، والذي يستهدف 600 صحفي من الدول الأعضاء في الإتحاد في الفترة ما بين أكتوبر 2017 لغاية أكتوبر 2018.

بالإضافة إلى مشروع المبادرة العربية الإفريقية لمحو الأمية الرقمية، وتأسيس الأكاديمية العربية الإفريقية للتدريب والتطوير في الإعلام الرقمي.

وفي الجلسة الثالثة التي انعقدت صباح السبت 23 ديسمبر 2017 انتخبت الجمعية العمومية رؤساء فروع الدول : مصر ( عصام الدين سنان )، الصومال ( عبد العزيز نور عاب ) ، أثيوبيا ( أحمد طاهر شافي )، الجزائر ( خديجة بن طوطاح )، كما تم انتخاب رؤساء اللجان المتبقية، لجنة الإعلام والإتصال برئاسة السيد بدوي علي سعيد من السودان، لجنة المعلومات والتكنولوجيا برئاسة السيدة ردينة بنت عامر الحجري من سلطنة عمان، لجنة تعزيز المحتوى الرقمي برئاسة الطاهر المنا من السودان، لجنة المرأة والطفل برئاسة ريم لعبيدي من تونس، لجنة التوعية العامة برئاسة الدكتور عبد الرقيب الهدياني من اليمن، لجنة التوثيق الرقمي برئاسة السيد فهد غريب من قطر، لجنة العلاقات الاجتماعية برئاسة السيدة أتوج باتيريس من جنوب السودان ، لجنة الأبحاث والدراسات فوضت لفرع الإتحاد بمصر .

وفي الجلسة الرابعة والأخيرة التي عقدت مساء الأحد 24 ديسمبر 2017، تم مناقشة مقترح استحداث لجنة أخلاقات المهنة والانضباط في الإتحاد، وتم التصويت على أعضاءها السبعة، كما أقر المجتمعون لوائح المالية والاشتراكات والعضوية الخاصة بالإتحاد.

هذا وقد وقف الإجتماع الطارئ للإتحاد أمام أبرز القضايا التي تشغل الساحة العربية والإسلامية، وعلى رأسها قضية فلسطين ومستجداتها، المتمثلة في قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى القدس الشريف، حيث أدان الإتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي هذا القرار واعتبره إعتداء صارخا على مقدسات الأمة وحقوق الدولة الفلسطينية وانتهاكا لمواثيق ولوائح الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالاحتلال الصهيوني للأراضي العربية الفلسطينية .

وفي هذا الصدد، ثمن الإتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي الموقف الإيجابي للدول المصوتة في الجمعية العامة ضد قرار نقل سفارة أمريكا إلى القدس .

وفي ختام الاجتماع، أشاد الإتحاد بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة للإتحاد في دولة المقر السودان، في استضافة هذا الاجتماع، وتذليل كافة الصعوبات، وتوجه الإتحاد بالشكر والتقدير للحكومة السودانية على ما أولته وتوليه للإتحاد والإعلام والإعلاميين من دعم ورعاية دائمين.

