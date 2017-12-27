وزير المالية: تدني فى حجم الصادرات ونطمح لتحسين دخول الناس

الخرطوم 27-12-2017م (سونا) - أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي بتدني الصادرات، مشيرا للسياسات المالية والنقدية التي اتخذنها الدولة لتحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

وأكد - لدى مخاطبته اليوم جلسة المجلس الوطنى - إن الأهداف التي بنيت عليها الموازنة تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وقال "ما نطمح اليه تحسين دخول الناس"، وأضاف أن هذه الموازنة لا تحل مشكلات السودان في عام واحد، مشيرا الى انها لبنة من لبنات البرنامج الخماسي الذي يستهدف في نهايته الوصول الى اقتصاد مستقر ينعم بتوازن داخلي وخارجي .

وقال وزير المالية إن الموازنة ركزت على استخدام التقانة لمحاربة الفساد ومحاصرته ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، لافتا إلى ضرورة توحيد سعر العملة، مشيرا الى إلغاء السعر الرسمي حتى لا تؤثر على الفئات الضعيفة، وأضاف إن وزارته تبنت سياسات إلغاء الرسوم على عدد من السلع لتخفيف العبء على المواطن.

وقال الركابي إن الموازنة جاءت بعد قراءة عميقة لواقع الاقتصاد الوطني ووضعت الحلول والمعالجات للمشكلات وأن الخيارات التي تمت فيها جاءت بعد تمحيص ودراسة بكل مسؤولية وطنية مستصحبة آمال وتطلعات وطموح المواطن السوداني وفق نظرة اقتصادية واختيار أيسر الطرق للوصول إلى المبتغى، مشيرا للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد السوداني ، وقال " انه لم يبلغ بعد مرحلة التعافي وما زال يعاني من بعض المشكلات"، مؤكدا التدرج في عمليات الحلول ومجابهة الواقع وضرورة تقريب وجهات النظر واختيار أيسرها.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس علي محمود القفزة التي وردت في اعتمادات التنمية بنسبة 45% والدعم الجاري المخصص للولايات، مشيرا للمؤشرات التي وردت والسياسات النقدية وتوحيد سعر الصرف .

