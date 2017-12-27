وزير الدولة بالثروة الحيوانية يؤكد الاهتمام بمشاريع التنمية في الولايات الشرقية

الخرطوم 27-12-2017م (سونا) - أكد وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية الدكتور جلال الدين رابح اهتمام وزارته بمشاريع التنمية في الثروة الحيوانية والسمكية خاصة في الولايات الشرقية، معلنا ان وزارته بصدد تركيب مصنع علف للاستزراع السمكي بولاية البحر الأحمر لتمتعها بموارد طبيعية متعددة .

وقال خلال لدى زيارته والوفد المرافق له لولاية القضارف هذه الأيام أن وزارته بصدد تحويل إدارة الاسماك لهيئة قائمة بذاتها، وذلك لأهمية الأسماك باعتبارها أصبحت سلعة يعول عليها الجميع، مشيرا إلى أن السودان أصبح عضوا في حصة التونة العالمية في المحيط الهندي، ووعد بإقامة مصنع لإنتاج علف الاستزراع السمكي والدواجن بولاية القضارف لإحداث الطفرة الواسعة للقطاع باعتباره أنه أصبح بديلا حقيقيا للحوم الحمراء، مؤكدا استعدادهم واهتمامهم بهذه المشروعات ليصل السودان في مصاف الدول لتغطية الطلب المحلي .

وشدد رابح على محاربة الصيد الجائر والتقليدي العامل على هدر المخزون السمكي ونقل نظام النمط التقليدي الي النمط الحديث..

وكان وزير الدولة بالثروة الحيوانية قد خاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الأول للاستزراع السمكي بولاية القضارف تحت شعار (تنمية قطاع الاسماك ضمان الأمن الغذائي)، كاشفا أن الترتيب لهذا المؤتمر يأتي برعاية والي ولاية القضارف المهندس ميرغني صالح سيد أحمد وبالتعاون مع الجمعية السودانية لتقانة المصائد والاستزراع السمكي ومؤسسة سودان فاونديشن .

وكما قام وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والوفد المرافق له بزيارة الامانة العامة لحكومة الولاية، محييا والي الولاية، معبرا عن سعادته بحسن الاستقبال والحفاوة، مهنئا حكومة ومواطني الولاية بأعياد الاستقلال المجيد .

ومن جانبه؛ رحب وزير الثروة الحيوانية بولاية القضارف عمر موسى عمر بالزيارة، وقال إن المؤتمر يمثل انطلاقة حقيقية لمشاريع الاستزراع السمكي عبر التقانات الحديثة استغلالا حقيقيا لموارد البلاد لرفعة شأنها ، موضحا رغم أن ولايته من الولايات الواعدة؛ بإمكانياتها الكبيرة بالثروة الحيوانية ومصادرها إلا أنها تحتاج لجهود كبيرة في مجال تحسين النسل والتلقيح الاصطناعي والتحسين في مجال المسالخ للاستفادة من التصنيع والقيمة المضافة، وقال إن المؤتمر جاء في وقته المناسب استغلالا للموارد التي أتيحت مؤخرا.

وقال أن وزارته تدفع بالتعاون استجابة لكل الشركات والمستثمرين في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات والجمعيات التعاونية للتطوير والتوسيع في عمليات الاحواض العائمة وزراعة الاعلاف للاكتفاء ذاتيا ومن ثم التصدير عالميا.

وفي ذات السياق قال الدكتور يسن المبارك ممثل المدير العام لإدارة الأسماك بالوزارة الاتحادية إننا سعيدين بالحضور بينكم لافتتاحية المؤتمر الذي تنفذه الجمعية السودانية لتقانة المصائد والاستزارع السمكي وبالتعاون مع مؤسسة سودان فاونديشن لأهمية قطاع الاستزراع في السودان لماله أبعاد للحوجة الماسة للمجتمع السوداني بتوفير إنتاج عالٍ يعمل لسد الفجوة الغذائية.

وأكد يسن المبارك أن قطاع الاستزراع السمكي بوزارته يسير برؤي وافكار متقدمة وجوانب حقيقية للعديد من الخبرات وأن وزارته بصدد أفتتاح مفرخ بالتعاون مع منظمة (الفاو) دعما للتحسين الوراثي للأسماك البلطي وكذلك افتتاح مبرد اسماك بمحطة بحوث الشجرة.

وتحدث محمد مهدي نائب رئيس الجمعية السودانية عن استصحاب المعرض كتعريف عن مشاريع الاستزراع السمكي كجانب جديد وعكس لكيفية العمل بالصورة العلمية التي تؤدي لتطوير قطاع الأسماك بالسودان..

وفي سياق؛ منفصل امتدت زيارته الرسمية لليوم الثاني لمركز تطوير الإنتاج الحيواني التابع للوزارة بالولاية، وقال رابح ان قطاع الانتاج الحيواني من صميم عمل وزارته وتطبيق سياساتها لتطوير بيىة العمل للمساهمة تجاه تطوير القطاع وازالة جميع المعوقات والقضايا لدعم قطاع العاملين .

كما زار سيادته بحيرة سدي أعالي عطبرة وستيت للتعرف على تكوين البحيرة وإنتاج كميات وأنواع الأسماك المختلفة، معلنا أن البحيرة تحتاج لعمل أقفاص عائمة لحفظ مخزون استراتيجي عالٍ من الأسماك ..

