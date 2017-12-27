البشير يؤكد دعم السودان للهيئة العربية للاستثمار و الانماء الزراعي

الخرطوم 27-12-2017 م(سونا) - أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية دعم و مساندة السودان للهيئة العربية للاستثمار و الإنماء الزراعي و تقديم كافة التسهيلات و تذليل العقبات لتنفيذ مشاريعها .

جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم ببيت الضيافة وفد الهيئة برئاسة السيد محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الذي أوضح - في تصريح صحفي - أنه تم التطرق خلال اللقاء الى التسهيلات التي قدمتها السودان خلال 40 عاما للهيئة من دعم و مساندة وتأييد .

و قال المزروعي " قدمنا خلال الاجتماع بيانات و معلومات عن نشاطات وعمل الهيئة و ما تم صرفها باعتبار السودان أكبر دولة تحظى بموارد زراعية حيث تم صرف 700 مليون دولار ما يعادل 63% من جملة ما صرف في الوطن العربي بالإضافة إنه تم إقامة 12 مشروعا في مجالات مختلفة" .

وأضاف المزروعي أن هناك ثلاثة مشاريع جديدة في قطاع السكر و اللحوم الحمراء. بقيمة 120مليون دولار والأدوية البيطرية بقيمة 46 مليون دولار فضلا عن أن الهيئة قدمت لصغار المزارعين حوالى عشرة آلاف فدان استفاد منها عشرون ألف مزارع .

و أكد المزروعي أن السودان يحظى بموارد زراعية ضخمة لها إمكانات ومقومات ما تجعله سلة غذاء الوطن العربي.

و أشار إلى أن الهيئة ساهمت في تطوير مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وقدمت الهيئة عددا من المبادرات وهي ستكون الجهة المنفذة لعدد من المشاريع لدعم مبادرة رئيس الجمهورية منها مشروع أقدي بولاية النيل الأزرق .



