النائب الأول لرئيس الجمهورية يشهد توقيع مشروعات للاسكان بالشمالية

البركل 27-12-2017(سونا ) - شهد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي بحضور والي الشمالية ووزير ديوان الحكم الاتحادي وعدد من قيادات الولاية ظهر اليوم؛ بمدينة البركل الجديدة ؛ شهد توقيع عدد من اتفاقيات الإسكان بالولاية الشمالية .

وأوضح المهندس مصطفى الزبير مدير صندوق الإسكان بالولاية - في تصريح ل(سونا) - أن التوقيعات شملت توقيع الصندوق مع كل من بنك التضامن الإسلامي، البنك الرائد لتمويل مشروعات الإسكان بالولاية حيث وقع عنه عباس عبد الله عباس، وذلك لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المرحلة الثالثة والتي تشمل بناء 400 وحدة سكنية بمحليتي الدبة وحلفا.

وأضاف مصطفى الزبير أنه وقع كذلك - إنابة عن الصندوق - عقدا مع روابط مغتربي الولاية بالدوحة والرياض لتنفيذ مشروعات لهم بدنقلا والدبة ومروي. بحانب توقيع عقود مع مدراء جامعتي دنقلا وعبد اللطيف آل حمد.

وذكر مدير صندوق الإسكان بالولاية أن الصندوق وقع عقدا مع اتحاد أبناء مقاصر لتنفيذ مشروعات الإيواء بتمويل من بنك الشمال.

