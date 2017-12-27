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أخبار محلية - سياسية

المؤتمر الوطني يوحد صفوفه لانتخابات نقابة المحامين

التاريخ : 27-12-2017 - 09:00:00 مساءً
الخرطوم 27-12-2017 (سونا) -
أكد أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني مولانا محمد بشارة دوسه؛ توافق حزبه على قائمة موحدة للدخول بها لانتخابات نقابة المحامين المنعقدة يومي الجمعة والسبت الموافق 29-30 من ديسمبر الجاري.
وقال دوسة - في تصريح لـ(سونا) - إن هناك بعض التعديلات البسيطة التي تمت على القائمة توافق عليها كل الأطراف وستخوض بها القوى الوطنية الانتخابات .
يذكر أن القوى الوطنية كانت قد اختارت الأستاذ عثمان محمد الشريف مرشحها لمنصب النقيب.
هذا وقد تم اختيار المرشحين للمكتب التنفيذي لدورة 2018 -2021 كالآتي :

1/ زين العابدين محمد حمد
2/عماد الدين عبد القادر الفادني
3/محمد الحسن عوض الله الحسن
4/د. زكريا يونس زكريا
5/رضا حسين ابراهيم الحلواني
6/امل فاروق محمد احمد
7/امال محمد هارون
8/مني الطيب محمد خير
9/د. عمر الحاج محمد الحاج (كابو)
10/حسن علي الحوري
11/د. علي الشايب ابو دقن
12/ادم ضو البيت محمد ادم
13/صبري ساكن مقدم شرف الدين
14/د. صديق احمد عثمان
15/عبد العظيم محمد ايوب
16/عبد الرحمن عبد الله عمر الطاهر
17/د. التاج ادم محمد لازم
18/النعمان جمعة حسن
19/محمد احمد البطحاني
20/طارق عبد الفتاح محمد علي
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