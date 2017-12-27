المؤتمر الوطني يوحد صفوفه لانتخابات نقابة المحامين

الخرطوم 27-12-2017 (سونا) -

أكد أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني مولانا محمد بشارة دوسه؛ توافق حزبه على قائمة موحدة للدخول بها لانتخابات نقابة المحامين المنعقدة يومي الجمعة والسبت الموافق 29-30 من ديسمبر الجاري.

وقال دوسة - في تصريح لـ(سونا) - إن هناك بعض التعديلات البسيطة التي تمت على القائمة توافق عليها كل الأطراف وستخوض بها القوى الوطنية الانتخابات .

يذكر أن القوى الوطنية كانت قد اختارت الأستاذ عثمان محمد الشريف مرشحها لمنصب النقيب.

هذا وقد تم اختيار المرشحين للمكتب التنفيذي لدورة 2018 -2021 كالآتي :



1/ زين العابدين محمد حمد

2/عماد الدين عبد القادر الفادني

3/محمد الحسن عوض الله الحسن

4/د. زكريا يونس زكريا

5/رضا حسين ابراهيم الحلواني

6/امل فاروق محمد احمد

7/امال محمد هارون

8/مني الطيب محمد خير

9/د. عمر الحاج محمد الحاج (كابو)

10/حسن علي الحوري

11/د. علي الشايب ابو دقن

12/ادم ضو البيت محمد ادم

13/صبري ساكن مقدم شرف الدين

14/د. صديق احمد عثمان

15/عبد العظيم محمد ايوب

16/عبد الرحمن عبد الله عمر الطاهر

17/د. التاج ادم محمد لازم

18/النعمان جمعة حسن

19/محمد احمد البطحاني

20/طارق عبد الفتاح محمد علي

