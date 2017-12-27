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أخبار محلية - اقتصادية

التهامي يبحث مع وفد تركي وضع خطة لتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال شئون الهجرة

التاريخ : 27-12-2017 - 09:22:00 مساءً
الخرطوم 27-12-2017( سونا)- بحث د. كرار التهامي الامين العام لجهاز المغتربين لدى لقائه بمكتبه بوفد من الرئاسة العامة للاتراك في الخارج وضع خطة واضحة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجال شئون الهجرة بين البلدين وانزالها إلى ارض الواقع.
وقدم التهامي خلال اللقاء شرحا وافيا عن خطط وبرامج وفعاليات جهاز المغتربين واتفق الطرفان على عدد من البرامج المشتركة التي سيتم تنفيذها في اطار مذكرة التفاهم.
يذكر أن مذكرة التفاهم والتى وقعت ضمن الأتفاقيات خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اوردغان للبلاد اشتملت على عدد من البنود ذات العلاقة بالهجرة أهمها خلق صلات متجددة بين الخرطوم وأنقرة والاستفادة من تجربة البلدين في حماية المهاجرين وتبادل الخبرات ودراسات الهجرة فيما يختص بجذب استثمارات المهاجرين لدفع الاقتصاد القومي وتبادل التجارب النموذجية في مجال الهجرة وتحويل الأموال واستقطاب المدخرات والإحصاء وتبادل المعلومات المتعلقة بالمصالح المشتركة المرتبطة بتدبير شؤون الهجرة، بالإضافة إلى برامج نقل الخبرة وتوحيد رؤى الحكومتين في منابر الهجرة والمؤتمرات الدولية وتبادل الزيارات بين قيادات الطرفين وتمتين التواصل عبر برامج منهجية وعملية.

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