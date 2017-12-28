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مصادر: انفجار كبير في مصفاة نفط في فنزويلا وإصابة اثنين

التاريخ : 28-12-2017 - 06:12:00 صباحاً
بونتو فيخو (فنزويلا) 28-12-2017 م (رويترز) - انفجر أحد أفران أكبر مجمع لتكرير النفط في فنزويلا خلال إعادة تشغيل إحدى وحداته، مما أدى لإصابة اثنين من العمال وفقا لما قاله زعيم نقابي وقريب أحد المصابين.
وأضاف المصدران أن الانفجار وقع في وحدة معالجة النافتا في مصفاة كاردون على شبه جزيرة باراجوانا وقالا إن المصابين تلقيا العلاج الطبي اللازم.
وذكر والد أحد العاملين المصابين أن ابنه في مرحلة التعافي بعد الحروق التي أصيب بها.
والمجمع هو أكبر مركز تكرير في فنزويلا وأحد أكبر المصافي في العالم إذ تبلغ طاقته 955 ألف برميل يوميا.
غير أن عمليات المصفاة تأثرت سلبا بالأعطال المستمرة وعدم وفرة الخام لتكريره.
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