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واشنطن تتعهد بـإبقاء الضغوط على كوريا الشمالية

التاريخ : 28-12-2017 - 08:23:00 صباحاً
واشنطن 28-12-2017م ( أ ف ب) - تعهّد وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون "إبقاء الضغوط" على كوريا الشمالية من أجل نزع سلاحها النووي، وذلك فى افتتاحية نشرتها نيويورك تايمز امس الأربعاء، واستعرض فيها ما قام به خلال عام من ترؤسه الدبلوماسية الأمريكية.
وكتب تيلرسون "إلى أن يتم نزع السلاح النووى فإن الضغوط ستبقى" على بيونج يانج. ولفت فى مقالة الوزير الأمريكى عدم تكراره العرض الذى قدّمه مؤخرا لكوريا الشمالية لإجراء حوار غير مشروط حول برنامجها النووي.
وأضاف الوزير الأمريكى غداة أجرائه مباحثات هاتفية مع نظيره الروسى سيرجي لافروف تناولت الملف الكوري الشمالي "هناك باب للحوار ما زال مفتوحا ولكننا قلنا بوضوح أنه يجب أن يكون النظام أهلا للعودة إلى طاولة المفاوضات".

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