اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الخميس



الخرطوم 28-12-2017(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الخميس على النحو التالى:-



شراء بيع متوسط العملة

6.9979 7.0329 7.0154 الدولار

0.0620 0.0623 0.0622 الين الياباني

9.4007 9.4477 9.4242 الجنيه الاسترليني

7.1220 7.1576 7.1398 الفرنك السويسري

5.5474 5.5751 5.5613 الدولار الكندي

0.8482 0.8524 0.8503 كرونة السويدية

0.8486 0.8528 0.8507 الكرونة النرويجية

1.1213 1.1269 1.1241 الكرون الدنماركي

23.1719 23.2878 23.2298 الدينار الكويتي

1.8662 1.8755 1.8709 الريال السعودي

1.9053 1.9148 1.9101 الدرهم الاماراتي

1.9221 1.9317 1.9269 ريال قطر

18.5621 18.6549 18.6085 الدينار البحريني

18.1811 18.2720 18.2266 ريال عماني

9.5143 9.5647 9.5395 الوحدة النقدية لدول الكوميسا

0.5054 0.5116 0.5085 الدولار الحسابي (مصر)

8.3488 8.3906 8.3697 اليورو

290.6616 292.2280 291.4448 XAR

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