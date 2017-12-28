سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 17ر1 ليبلغ 63.04 دولار

الكويت 28-12-2017 م (كونا) - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 17ر1 دولار في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 04ر63 دولار أمريكي مقابل 87ر61 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس بعد تصريحات بقرب عودة الإمدادات المعطلة من ليبيا وبحر الشمال بسبب تعطل في خط أنابيب فورتيس هو الأكبر ببريطانيا وخط الأنابيب الليبي الذي يصل إلى ميناء السدر إذ يسهمان معا بنحو 500 ألف برميل يوميا.



وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 58 سنتا ليصل إلى 44ر66 دولار كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 64ر59 دولار.

