وزارة الزراعة بسنار تنظم ورشه تدريبية حول منتدي الحوار للادارة المستدامة للموارد الطبيعيه

سنجة 28-12-2017م ( سونا)

نظمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية سنار بالتنسيق مع إدارة الغابات ومنظمة ايفاد

ورشة تدريبية لهياكلها علي مستوي الولاية والمحليات حول منتدى الحوار للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الرابع لتجارب تنميه قطاع الصمغ العربي بمشاركة مجتمعية واسعة برعاية السيد والي بولايه سنار وإشراف وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري المهندس ازهري خلف الله عبدالرحمن

وأكد المهندس ازهري خلف الله عبدالرحمن وزير الزراعة لدى خاطبته الدورة التدريبية أن ولاية سنار تعد من اكبر الولايات الغنية بالاشجار المثمرة مشيرا إلى أن الولاية تسعي دائما للحفاظ على البيئة باستزراع المزيد من الأشجار وتشجيع كل من يرغب في زراعة غابات خاصة.

وتطرق إلى نجاح الموسم الزراعي الصيفي مشيرا إلى التوزيع الجيد للأمطار شمالاً وجنوبا

وابان ان ولاية سنار تعتبر من الولايات المنتجة للصمغ العربي والعدبد من المنتجات الغابية.

تضمنت الورشه الاستماع إلى تجارب عدة ولايات شملت جنوب كردفان والقضارف في الانتاج الغابي ,وخاصة انتاج الصمغ العربي

و اكدت استاذه سهام منصور مدير عام الوزاره بالإنابة بان ولاية سنار ملتزمة بزراعة الاحزمه الشجرية حول المشاريع الزراعية مشيرةً إلى أن برامج القطاع الغابي تسهم فى رفع و زيادة الإنتاج خاصة الصمغ العربي فضلاً عن تحسين البيئة

وقال دكتور عثمان عمر ممثل الهيئة القوميه للغابات بان الهيئة القومية تعتز بمشاركه الولايات مع ولاية سنار مبيناً أن ولاية القضارف تمتاز بزراعة الاحزمه الشجرية وجنوب كردفان لها مشروعات تجريبية مجازة من مخرحات الورشه