وزير الزراعة بالجزيرة يطمئن على الأداء بقطاع الثروة الحيوانية



مدني 28-12-2017م (سونا) - ترأس د. سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة بمكتبه صباح اليوم الإجتماع الموسع الذي ضم مديري إدارات الثروة الحيوانية بالمحليات بحضور مدير عام الوزارة د. توحيدة بابكر ومدير الثروة الحيوانية ومدير مركز التلقيح الصناعي بالمنافل وإدارات الإرشاد والتخطيط .

إطمأن الإجتماع على سير الأداء بمركز التلقيح الاصطناعي بالمناقل وموقف إنتاج النطف خلال العام ومستوى السحب وكما وقف الإجتماع على أداء الثروة الحيوانية بالمحليات والمعوقات والتحديات التي تعترض الأداء والسبل الكفيلة لتذليلها ومقترحات التطوير وفقا للموجهات الإستراتيجية العليا الموضوعة .

على صعيد آخر بحث الوزير لدى لقائه بعدد من منتجي الألبان قضايا وهموم قطاع الألبان والتفاكر حول وضع رؤية متكاملة ومشتركة للنهوض بقطاع الألبان بالولاية بإحكام التنسيق وتقوية العلاقات بين القطاع العام والخاص والاهتمام بإستخدام التقانات الحديثه وإنشاء قاعدة بيانات وتكثيف الدور الإرشادي والإعلامي والاهتمام بالحزم المتعلقة بالقطاع بهدف تحقيق الغذاء الأمن والمستدام .

