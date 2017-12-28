رؤساء قطاعات المؤتمر الوطنى يستمعون لتنوير حول ميزانية العام 2018م

الخرطوم 28-12-2017م (سونا) - استمع رؤساء القطاعات والأمانات بالمؤتمر الوطني فى اجتماع برئاسة م. إبراهيم محمود نائب رئيس المؤتمر الوطني ، إلي تنوير من رئيس القطاع الإقتصادي حول موازنة العام 2018م والبشريات التي تحملها في القطاعات الإقتصادية الحيوية والإهتمام بمعاش الناس ، بالإضافة التحديات التي تواجهه وذلك. بتشريف هيئة مجلس الشوري المؤتمر الوطنى .

ووجه الاجتماع الذي انتهى في ساعات متأخرة من مساء امس بضرورة تبصير الرأي العام والمواطنين بالقضية الاقتصادية باعتبارها تهم كل القطاعات ،وكما وجه الإجتماع بتحديد الأولويات والاهتمام بالإنتاج والإنتاجية ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال بين فئات المجتمع كما وجه بإزالة كل المعوقات حتي تحقق الاهداف المرجو منها والنظر في السياسات التي تدعم الإنتاج وتحقق الإنتاجية وضرورة تخفيض الانفاق الاستهلاكي مع عمل لجنة متابعة برئاسه القطاع الاقتصادي .

وثمن الإجتماع تجربة ولاية الخرطوم كنموذج في توفير قوت العاملين عبر المؤسسات والجمعيات التعاونية بالمؤسسات الحكومية مع ضرورة تفعيل العمل في اسواق المنتجين لربط المنتج والمستهلك مباشرة داعيا لدراسة تجربة ولاية الخرطوم وتعمميها علي ولايات السودان والعمل على الإستفادة منها .

وناقش الإجتماع ضرورة إتباع العمل المؤسسي بالحزب وتفعيل لائحة المحاسبة والانضباط بين عضوية الحزب ، وتطرق الإجتماع لعدد من الموضوعات ذات الصلة ووجه رؤساء القطاعات والأمانات بإنفاذ خطة العام 2018 والإستعداد لكافة الإستحقاقات بمختلف المناحي.

وأثنى الإجتماع على شمولية ميزانية 2018 م لكافة المناحي، والسياسات التي اتبعتها مرتكزة على دعم قضية الإنتاج عبر توفير موارد حقيقية للقطاعات المنتجة ، وتاتي الميزانية الجديدة وقد حوت العديد من البشريات لكل قطاعات الشعب السوداني و تسهم بشكل أساسي فى دفع عجلة الإقتصاد وتعزيزه.

ودعا للعمل علي التبشير بها والتعريف بالبشريات التي حوتها.مؤكدا ان ارتفاع الدولار الجمركي لا يؤثر على السلع الاساسية .

س ص