وزير النقل يشهد توقيع صادر مواشي لمصر

الخرطوم 28-12-2017م(سونا)-شهد وزير النقل والطرق والجسور المهندس مكاوي محمد عوض صباح اليوم برئاسة الوزار مراسم توقيع عقد إتفاقية لنقل صادر مواشي لجمهورية مصر العربية بين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وشركة الاتجاهات المتعددة وذلك في إطار التعاون بين البلدين .

واوضح رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل حميدة الحاج محجوب في تصريحات صحفية أن الاتفاق يهدف لنقل صادر المواشي إلى جمهورية مصر العربية في اطار التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المجال الزراعي والحيواني عبر مواعين الهيئة.

من جانبه كشف مدير شركة الاتجاهات المتعددة د.احمد عوض الله رزق الله عن جملة صادر المواشي لجمهورية مصر حوالي 300 الف راس مابين حي وذبيح بتكلفة بلغت 1.250 مليون دولار خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية مع هيئة وادي النيل للملاحة النهاية يأتي في إطار الترتيبات اللوجستية ،وتابع بأن الدفعة الأولى تشتمل على نقل 150 ألف طن. وجدد عزم الشركة على نقل ال 150 ألف رأس في المرحلة الثانية عبر مواعين الهيئة.





