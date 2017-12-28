التحالف :نجاحات عسكرية داخل اليمن وخسائر في صفوف مليشيا الحوثي

الرياض 28- 12-2017م ( وام) - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن قوات التحالف حققت نجاحات عسكرية داخل اليمن ودعمت العمليات العسكرية للجيش اليمني داخل اليمن ضد المليشيات الحوثية , مشيرا إلى سقوط قيادات وخسائر في صفوف هذه المليشيات مما أدّى إلى تدني الروح المعنوية لديهم جراء خسارة قيادات ميدانية لا يوجد من يعوضها .

وقال العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده امس في مقر قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض بحضور عدد من القيادات العسكرية في قوات التحالف , إن قوات التحالف تتعامل مع أهداف عسكرية مشروعة ويملكون المبادرة لتنفيذ ذلك , لافتاً النظر إلى الدقة في العمليات العسكرية ومراعاة المعايير الدولية في عمليات الاستهداف العسكرية , موضحا أن قوات التحالف لازالت مستمرة في دعم العمل الإنساني ومنح التصاريح اللازمة للجهات الإغاثية .



وأبان أن امتلاك مليشيا الحوثي الإرهابية لأسلحة نوعية يشكل تهديداً على الأمن الدولي والإقليمي واليمني , مفيدا أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي فيما يتعلق في وصول مثل هذه الأسلحة وتهريبها إلى الجماعة الإرهابية .



وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن القوات نفذت عمليات مراقبة واستهداف لقيادات المليشيا داخل اليمن كما أنها تلقت اتصالات من الداخل اليمني تفيد بمعلومات كثيرة عن قيادات حوثية وتحركاتهم وجاري التعامل معهم. واعلن أن قوات التحالف ناقشت مع جهات ذات الاختصاص لتنفيذ آلية جديدة تراعي سد الثغرات في الآليات المتبعة في العملي الإغاثي القديمة التي اسهمت بدخول أسلحة لمليشيا الحوثي مؤكدا أن العمل الإنساني جاري على مدار الساعة من خلال قوات التحالف ذاتها أو من خلال التصاريح التي تمنحها الجهات الإغاثية مشددا على التزام التحالف بتقديم كل المساعدات الأزمة للشعب اليمني بأي شكل من الأشكال، منوها بالعمليات العسكرية في الداخل اليمني من خلال الجيش اليمني وقوة المقاومة مما أسهم مؤخراً في تطهير محافظة شبوه كاملة بدعم من قوات التحالف لتوفير غطاء جوي , وعن الخسائر التي تعرضت لها مليشيا الحوثي أوضح المالكي أن قوات التحالف تتلقى مؤخراً عدداً كبيراً من الاتصالات من الداخل اليمني لمنح معلومات حول تحركات قيادات المليشيا الحوثية وتنقلاتهم بين المدنيين إلى الجانب الدعم من العمليات الاستخباراتية في هذا الخصوص مؤكداً أن لديهم معلومات كثيرة حول عدد من قيادات المليشيا وتحركاتهم وجاري التعامل معهم مع ذلك علل تأخر التعامل مع بعض هذه الأهداف إلى الاستفادة منها في بعض تحركات أو تكتيكات المليشيا.



وأكد المالكي في رسالة إلى مليشيا الحوثي أن أمامهم خياران لا ثالث لهما إما السلم أو الحرب على أن يكون السلم تسليم السلطة للشرعية والالتزام بالقوانين الدولية والقرارات المتخذة لمصلحة اليمن فيما يسكون خيار الحرب هو الخيار الثاني الذي أوشك أن يضع أوزاره .



واستعرض العقيد المالكي خلال المؤتمر عرضاً مرئياً تضمن إحصائيات ترصد جهود قوات التحالف على مستوى العمل الإنساني في اليمن، فيما سلط الضوء في الجانب الآخر وعبر مقاطع فيديو على جملة من العمليات العسكرية الجوية التي نفذها التحالف باحترافية ودقة ضد أهداف لمليشيا الحوثي سواءً في الداخل اليمني أو على الحدود السعودية اليمنية.



وتناول العرض مجموع التصاريح الصادرة خلال أسبوع مضى من خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية البالغ عددها 17170، بينما رصدت قوات التحالف عدد الصواريخ البالستية المطلقة باتجاه مدن المملكة حيث بلغت 83 صاروخاً بالستياً، فيما بلغت المقذوفات 66105 مقذوفاً.



وتطرق العرض الذي قدمه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في المؤتمر الصحفي لإجمالي خسائـر المليشيا الحوثية الإيرانية من أسلحة ومعدات ومواقع خلال الفترة من / 20 ــ 2017/12/27م/، حيث بلغت 412 من أسلحة ومعدات .



وركز العرض المرئي على مجموعة من مقاطع الفيديو التي توثق الجهد الإنساني لقوات التحالف المشتركة في جزيرة /ميون/ من جهة، ورصد مجموعة من العمليات العسكرية الجوية لقوات التحالف التي استهدفت مواقع وقادة ميدانيين ومخازن أسلحة لمليشيا الحوثي في الداخل اليمني وعلى حدود المملكة من الجانب اليمني.