اليوناميد تهنئ الشعب السودانى بعيد الاستقلال

الفاشر، 28 -12- 2017م (سونا) - هنأ جيرمايا مامابولو الممثل الخاص المشترك وكبير الوسطاء لبعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور الشعب السودانى بمناسبة عيد إستقلال السودان الذي يٌحتفل به في غُرَّة شهر يناير من كل عام وتمنى للسودان عاما جديدا ملؤه السرور والسلام .

وقال فى مذكرة إعلامية بهذه المناسبة إن عام 2017 م كان عاما للتغيير بالنسبة لأهل دارفور وموظفي اليوناميد. وبينما تمرُ البعثةُ بعملية إعادة هيكلة شاملة، فنحن نعمل بصورة لصيقة مع حكومة السودان والشركاء بفريق الامم المتحدة القطري على مواصلة تحقيق متطلبات الحماية وتوفيرالمساعدات الانسانية للنازحين.

واضاف اننا نتطلع إلى العام الجديد، أريد أن أؤكد لكم أن اليوناميد ستستمر بشكل دؤوب في تنفيذ تفويضها وستظل ملتزمة بقضية السلام والاستقرار والأمن في دارفور.

ودعا الى ان تسُود روح السلام بيننا جميعا، هنا وفي جميع أنحاء العالم، ونحن نعمل معا نحو مستقبلٍ مٌزدهرٍ لشعب دارفور، بل ولكل السودان.

واعرب عن أطيب تمنياته بقرب حلول العام 2018م .

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