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أخبار محلية - اقتصادية

وزير المالية بالنيل الازرق : التعايش السلمي ساهم في نهضة الاقتصاد المحلي

التاريخ : 28-12-2017 - 01:11:00 مساءً

الدمازين 28-12-2017م( سونا) - أكد العميد شرطة د. ادم محمد الامين وزير المالية والاقتصاد والتنمية البشرية لدي لقائه اليوم بوفد المفوضية القومية لحقوق الانسان، إن التعايش السلمي الاجتماعي بين مكونات مجتمع الولاية ساهم في الاقتصاد المحلي.
وأشار سيادته الي أن وزارته خطت خطوات متقدمة في تنفيذ البرامج المتعلقة بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خدمة للمواطنين .
وتطرق د. ادم الي الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال تهيئة البيئة بمناطق العائدين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والعمل علي خلق الاستقرار بكافة ربوع الولاية ومناطق العائدين علي وجه الخصوص.
من جانبه أشاد الاستاذ عبد الله محمد الفكي رئيس وفد المفوضية بالدور المتميز لوزارة المالية وأهتمامها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضح أن الهدف من الزيارة الوقوف علي إستراتيجية وزارة المالية في كافة المجالات بجانب الانجازات التي في الفترة من 2012- 2016 م خاصة في الجوانب التي تتعلق بحقوق الانسان بالولاية.
س ص/ع و
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