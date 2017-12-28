تنوير لقيادات محلية جنوب الجزيرة حول الجمع الطوعي للسلاح غير المرخص

مدني28-12 -2017م(سونا) - خاطب الأستاذ تاي الله أحمد فضل الله المعتمد برئاسة الولاية رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح بولاية الجزيرة اليوم برئاسة محلية جنوب الجزيرة اللقاء التنويري للجان الشعبية والمجتمعية وذلك ضمن البرنامج الطوعي لجمع السلاح والذي يأتي تحت شعار (أمن المواطن مسئولية الجميع) وذلك بحضورعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والتشريعية والأجهزة الأمنية والشرطية واللجان الشعبية والمجتمعية بالمحلية.

من جانبه حيا الأستاذ المنير عبد الله عمر معتمد محلية جنوب الجزيرة رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح بالمحلية الجهود المقدرة التي تبذلها القوات النظامية في جمع السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار مناشدا اللجان الشعبية والمجتمعية بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في تسهيل مهمتها.

وأعلن اللواء الركن يونس محمد دمباس قائد الفرقة الأولى مشاة أن فترة التسليم الطوعي تستمر 15 يناير المقبل ودعا المواطنين لتجديد السلاح المرخص حسب الأسس القانونية.

فيما أكد اللواء شرطة د. علي الطيب مدير شرطة الولاية مقرر اللجنة أن حملة جمع السلاح هم قومي تعاهدت عليه الأحزاب والقوى السياسية ضمن مخرجات الحوار الوطني وأشار إلى أن اللجنة وضعت خطة لتسليم السلاح حسب الفترة المحددة ويتم التسليم برئاسات الشرطة بالمحليات وأقسام الشرطة بالوحدات الإدارية مؤكداً أن القانون الجنائي شدد على منع حمل السلاح بصورة غير قانونية ووضع عقوبات رادعة وأن الشرطة ماضية في حملاتها علي السيارات والمواتر غير المقننة فضلا عن إستخدام السلاح في المناسبات.

وأكد عزم الولاية جمع السلاح وفرض هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين والممتلكات مؤكداً جاهزية القوات النظامية للاضطلاع بأدوارها في حملة جمع السلاح ودرء المخاطر الناجمة عن استخدام الأسلحة بصورة غير قانونية وإقامة العدل وسيادة القانون مشيراً إلى أن حمل السلاح محفز أساسي للجريمة ومعوق للتنمية ورفاهية المجتمع.

وفي ختام اللقاء التنويري قام الحضور بتسليم السلاح.

