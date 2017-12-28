تشريعي النيل الأبيض يُجيز تقرير أداء وزارة الصحة لثلاثة أرباع للعام 2017م

كوستي 28 - 12 - 2017م ( سونا )- أجاز مجلس ولاية النيل الأبيض التشريعي في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ إسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي، أجاز تقرير أداء وزارة الصحة لثلاثة ارباع العام 2017م والذي قدمه للمجلس الاستاذ طارق عمر بريقع وزير الصحة بالولاية، بحضور دكتور بابكر المقبول المدير العام لوزارة الصحة ومديري الإدارات بالوزارة والدكتور الزين سعد أدم المدير التنفيذي للتأمين الصحي.

واستعرض التقرير الإنجازات التي تحققت في مجال البنيات التحتية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة والجهود التي بذلت في استبقاء الاختصاصيين والكوادر الطبية بالتنسيق مع شركاء القطاع الصحي حيث تم توفير 24 اختصاصيا في التخصصات العامة واستبقاء 12 اخصائي للتخصصات النادرة بالاضافة لعـ 40 نائبا اختصاصيا، وأشار التقرير لتعيين 224 كادرا طبيا وصحيا وتعيين 179 قابلة، وتطرق وزير الصحة للجهود التي بذلت في حملات مكافحة الامراض المستوطنة حيث تم تنفيذ 64 حملة رش ضبابي وتوزيع 1000 ناموسية مشبعة و135 حملة لمكافحة الذباب و544 حملة نظافة كما تم توزيع العلاج الجماعي لللبهارسيا لـ42259 مواطنا وفتح مراكز للدرن داخل المعسكرات والسجون وتشخيص وعلاج حالات الدرن بنسبة 100%.

كما تمت تغطية مراكز خدمات وتشخيص علاج الأمراض المنقولة جنسياً لـ 19 مركزا، وتوزيع العلاج المجاني للأطفال بـ270 مؤسسة صحية، وركز التقرير على الجهود التي بذلتها وزارة الصحة الولائية والاتحادية وعدد من الشركاء في مكافحة الاسهالات المائية التي ضربت الولاية في ابريل الماضي حيث أشار التقرير لعدد الحالات ومراكز العزل وتوفير الادوية مجاناً وتوفير وكلورة مياه الشرب والتوعية والتثقيف الصحي.

من جهته أشاد الأستاذ إسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي بالجهود التي بذلت في مكافحة الإسهالات المائية ودعا لضرورة وضع التدابير اللازمة للحد من ظهور الأمراض الوبائية عن طريق التوعية والإرشادات الصحية للمواطنين.

فيما دعا أعضاء المجلس لمضاعفة الجهود للارتقاء بالقطاع الصحي وتكلمة النقص في المستشفيات خاصة المستشفيات والمراكز الصحية الريفية، كما طالبوا بضرورة عدالة توزيع الاختصاصيين والأطباء بكل مدن ومحليات الولاية، وشدد الأعضاء على أهمية الصحة الوقائية ومراقبة الأسواق والاهتمام بصحة البيئة وبيع الأدوية منتهية الصلاحية في الاسواق الطرفية، كما طالب الاعضاء بإكمال النقص في القابلات والاهتمام بتدريبهم وتأهيلهم.