حسبو يطلع على ترتيبات تدشين خط قطار مدني- الخرطوم في الثاني من يناير المقبل

الخرطوم 28-12-2017م ( سونا) - لإطلع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن لدي لقائه اليوم بالقصر الجمهوري وزير النقل والطرق والجسور د. مكاوي محمد العوض على ترتيبات تدشين خط قطار مدني الخرطوم في الثاني من يناير المقبل.

وكشف وزير النقل في تصريحات صحفية أنه تم تغيير القضبان ونظام خط السكة حديد من مدني وحتى الخرطوم بأيد وخبرات سودانية وتمويل ذاتي عبر بنكي فيصل وأم درمان الوطني.

وأشار مكاوي إلى إنشاء أربع محطات جديدة على طول الخط بكل من المسيد، المعيلق، الحصاحيصا وود مدني.

ولفت سيادته إلى أن إنشاء هذا الخط يؤكد قدرة الكوادر السودانية على إكمال كافة خطوط السكة حديد بكافة أنحاء البلاد.

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