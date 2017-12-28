تعديلات محدودة فى رئاسات اللجان المتخصصة بتشريعي شمال دارفور

الفاشر 28ـ12ـ2017م (سونا) قرر مجلس ولاية شمال دارفور التشريعي في جلسة إجرائية عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس عيسى محمد عبدالله ، قرر اجراء تعديلات محدودة فى رئاسات اللجان المتخصصة بالمجلس من عضوية حزب المؤتمر الوطني بالمجلس ، حيث تم اعفاء اربعة من رؤساء تلك اللجان واختيار اخرين .

وتم اختيار احمد محمد عمر عقال رئيسا للجنة التشريع والامن والحسبة العامة والحكم المحلي وحقوق الإنسان و احمد محمد طاهر عجو رئيساً للجنة الخدمات و عائشة ادم محمد اسحق رئيسأ للجنة الزراعة والثروة الحيوانية وعبدالله محمد أحمد كجالة رئيساً للجنة الشئون المالية والاقتصادية والخدمية المدنية .

وأوضح رئيس المجلس التشريعي خلال الجلسة الاجرائية ان التغيرات التى اجراها المجلس في رئاسات اللجان جاءت بغرض تحسين الاداء وتدريب عضوية المجلس على القيادة ، مثمنا جهود رؤوساء اللجان السابقين في ادارة عمل اللجان ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية خلال الفترة الماضية.

ومن جهتهم فقد عبر رؤوساء اللجان السابقين عن اشادتهم بروح التعاون والتعاضدد بين اعضاء المجلس الامر الذى ساعدهم في انجاز المهام الموكلة اليهم .

فيما أكد رؤساء اللجان الجدد انهم سيسيرون علي ذات النهج متابعة لقضايا المواطنين المعيشية ومراقبة الاداء العام لحكومة الولاية.