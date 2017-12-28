وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي يدعو إلى الاهتمام بالتدريب لتجويد العمل

الخرطوم 28 - 12 - 2017 م ( سونا ) - دعا وزير الدولة بديوان الحكم الإتحادي الواء معاش عمران يحيى يونس إلى الاهتمام بالتدريب لجهة أنه ينمي القدرات ويسهم في تجويد الأداء في كافة المجالات.

وأكد لدى مخاطبته كرنفال تخريج دورة الضباط الإداريين بالديوان اليوم تحت عنوان (دورة التخطيط الاستراتيجي للتنمية وفن التفاوض) أن العام 2018م سوف يكون عاما للتدريب في كل ولايات السودان وذلك بتوفير فرص التدريب داخليا وخارجيا بهدف تطور وتقدم البلد علميا وتكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى إهتمام الديوان بالتدريب ورفع قدرات العاملين بالديوان والولايات وصناديق الإعمار والمفوضيات إنفاذا لبرنامج إصلاح أجهزة الدولة، مشيدا بالجهود التي بذلت في تدريب منسوبي هذه الدورة والذين بلغ عددهم أكثر من (150) ضابطا إدارياً من كل ولايات السودان.

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