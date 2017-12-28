رئيس المجلس الوطني والنائب الأول لرئيس الجمهورية يتفقدا قطاعات المجلس المكلفة بدراسة الموازنة

الخرطوم في 28-12-2017م (سونا) - تفقد البروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني والفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء القومي على قطاعات المجلس الوطني المكلفة بدراسة الموازنة العامة للدولة للعام 2018 وللقوانين المصاحبة في مرحلة العرض الثالث بحضور عدد مقدر من الجهاز التنفيذي وهيئات الضرائب والجمارك و ديوان الزكاة .

واطمانا على سير تداول القطاعات حول الموازنة، مشيدا بتناول القطاعات للموازنة باستفاضة وموضوعية، ودعا تلك القطاعات لمنافشة كافة الجوانب .

من جانبه أمن قطاع الحكم والإدارة على الميزانية التي خصصت للأمن والدفاع، داعين لزيادة المبالغ المخصصة لمعتمدية اللاجئين فضلا عن إدخال الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان ضمن البنود الممركزة .

وذكر أعضاء قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية أن زيادة المصرفات دون وجود موارد يؤدي إلى خلق عجز في الموازنة، وتقدم في نفس الوقت باقتراح لزيادة نسبة قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدين على ضرورة توطين العلاج بالداخل وزيادة دعم الشباب والرياضة والرياضة النسوية وتمكين المرأة والخريجين وبناء القدرات.

وأشار الأعضاء لضرورة وضع الترتيبات اللازمة للحد من زيادة الأسعار وضبط السوق وإيجاد المعالجات التي يمكن أن تزيد من عمليات الإنتاج ودعم الشئون الدينية والبحث العلمي .

وتحدث في المداخلات السيد عبد الله مساعد مدير ديوان الضرائب، مؤكدا أن الضرائب تعد أكبر مساهم في الإيرادات وأن العدالة الضريبية تتطلب من أي مواطن أن يدفع ضرائبه .

وتقدم بعض الأعضاء بمقترح وجود قوانين لدخول بعض الشرائح المهمة في المظلة الضريبية .

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