حسبو يترأس الاجتماع المشترك للجنتين الإعلاميتين لجمع السلاح و احتفالات البلاد بعيد الاستقلال

الخرطوم 28-12-2017م( سونا) - رأس نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع المشترك للجنتين الإعلاميتين لجمع السلاح و احتفالات البلاد بعيد الاستقلال.

وأوضح الأستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام في تصريحات صحفية أن نائب رئيس الجمهورية اطلع خلال اللقاء على تقارير أداء اللجان الفرعية للجنتين الإعلاميتين لجمع السلاح والاحتفال بالاستقلال .

وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام إن نائب رئيس الجمهورية وجه بتكثيف العمل الإعلامي في محور جمع السلاح وآثاره الإيجابية في تعزيز الاستقرار خاصة بولايات دارفور وكردفان .

وفيما يتعلق بالاحتفال بعيد بالاستقلال أوضح سيادته أن نائب رئيس الجمهورية وجه بالتركيز على المعاني الوطنية للاستقلال وعكس روح الوفاق التي سادت البلاد بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وكشف الوزير عن لقاء لنائب رئيس الجمهورية برؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية يوم السبت المقبل للتنوير بخطة الدولة للاحتفال بأعياد الاستقلال

