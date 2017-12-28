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أخبار محلية - سياسية

حرم رئيس الجمهورية تستقبل وفد مبادرة زائد العطاء

التاريخ : 28-12-2017 - 04:35:00 مساءً
الخرطوم 28-12-2017م ( سونا) - استقبلت حرم رئيس الجمهورية وداد بابكر بالقصر الجمهوري اليوم وفد مبادرة زائد العطاء برئاسة د. عادل الشامري الرئيس التنفيذي للمبادرة بحضور نورا السويدي رئيسة اتحاد نساء العرب ووزير الصحة بحر إدريس أبو قردة.
وأوضح الشامري في تصريحات صحفية أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق لتنفيذ برنامج فاطمة بنت مبارك أم الإمارات للتطوع وتدشين حملة إنسانية لرعاية المرأة والطفل .
وأبان أن البرنامج يهدف لترسيخ ثقافة العمل الطوعي واستقطاب وتمكين المرأة في مجال العمل الإنساني الطبي والتعليمي في الوطن العربي.
وكشف الشامري عن إطلاق حملة إنسانية للمرأة والطفل من خلال عيادات ومستشفيات متنقلة وأطباء متطوعين من السودان والإمارات بالشراكة مع مؤسسة سند الخيرية ألتي ترعاها حرم رئيس الجمهورية.
وأعرب وزير الصحة عن تقدير السودان للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان والعالم العربي والإسلامي .
وأكد ترحيب السودان بالمبادرة وحرصه على تقديم كافة التسهيلات والإمكانات للمبادرة بما يمكنها من تحقيق أهدافها المنشودة.
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