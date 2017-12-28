المعادن توقع اتفاقية مع شركة سعودية للتنقيب عن الذهب بولاية جنوب كردفان

الخرطوم 28 -12-2017(سونا) - وقعت وزارة المعادن اتفاقية امتياز مع شركة أصحاب اليمين " شراكة سعودية ــ سودانية " للتنقيب عن الذهب والمعادن لمصاحبة بولاية جنوب كردفان .

ووقع وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم اليوم ممثلا لوزارة المعادن، فيما وقع عن الشركة المستثمر السعودي محمد بن سليمان بن صلبي وبحضور المدير العام للشركة حمد النيل عبد الله.

ودعا المستثمر السعودي محمد بن سليمان في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاق اليوم رجال الأعمال والمستثمرين في الخليج العربي إلى القدوم للاستثمار في السودان بعدد من المجالات المختلفة على رأسها التعدين والزراعة والصناعة ، مشيرا إلى أنهم أتوا للاستثمار في السودان تعزيزا للعلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية، مشيدا في الوقت ذاته بالتسهيلات التي وجدوها من قبل وزارة المعادن في كافة الإجراءات إلى جانب تقديم الاستشارات في مجال المعادن.

