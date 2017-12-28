خبير اقتصادي: المخرج من الأزمة الاقتصادية زيادة الإنتاج والإنتاجية في الزراعة

الأبيض 28-12-2017م (سونا) - أكد الخبير الاقتصادي د. بشير عمر محمد فضل الله خلال مخاطبته المنتدى الاقتصادي حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الحظر على السودان والذي أقامته جامعة كردفان، أكد أن الخروج من الأزمة الاقتصادية لا يتم إلا بزيادة الإنتاج والإنتاجية في الزراعة والثروة الحيوانية والصمغ العربي، متناولاً الأسباب والدواعي التي أدت إلى فرض الحصار على السودان منذ العام 1997م وما صاحبها من تعقيدات وإشكالات صاحبت التدهور الذي لازم الاقتصاد السوداني في تلك الفترة نتيجة للمقاطعة الأمريكية والتي أثرت سلباً على السودان.

وأشار فضل الله إلى أن السودان واجه صعوبة في التنمية الاقتصادية من خلال حظر التحويلات بالدولار، وتتطرق إلى النتائج والأثر الإيجابي لرفع الحظر في انسياب تدفق التحويلات من كل دول العالم على السودان، مشيرا الى اهمية الإسراع للانضمام لمنظمة التجارة العالمية حتى يتعافى الاقتصاد ويخرج من الضائقة التي يعاني منها السودان .

وشدد في ختام حديثه على ضرورة التدريب وتطوير القدرات والتعليم والعمل على تشخيص المشكلة والعمل على علاجها من خلال التنمية المستدامة .

