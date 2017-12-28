وزارة النقل توقع عقداً لتشييد طرق بشمال دارفور

الخرطوم 28-12- 2017(سونا) - وقعت وزارة النقل والطرق والجسور اليوم مع شركة الجنيد للطرق عقدا لتشييد طريق كتم -الدور -ام برو-كرنوى- الطينة، بولاية شمال دارفور والذي يبلغ طوله 259 كلم، يمول من وزارة المالية .

وقع عن جانب الوزارة المهندس جعفر حسن مدير الهيئة القومية للطرق والجسور ، وعن شركة الجنيد للطرق مديرها الدكتور عبد الرحيم حمدان، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجلس الوطني ومسئولين من ولاية شمال دارفور .

وأكد المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور لدى مخاطبته حفل التوقيع اهتمام وزارته بإنفاذ كل الطرق ضمن الخطط الموضوعة وخاصة الطرق التي تربط ولايات دارفور من أجل المساهمة في التنمية تلك المناطق، معلنا أن الأيام القادمة ستشهد الكثير من التوقيعات لتشييد الطرق القومية، منها طريق نيالا -الفاشر والجنية -زانجي، بجانب اكتمال طريق الإنقاذ الغربي .

وامتدح السيد محمد بريمة حسب النبي نائب والي ولاية شمال دارفور جهود وزارة النقل لتشييد الطرق القومية والمهمة، مؤكدا التزام ولايته بتقديم كل المساعدات لإنفاذ الطريق الذي اعتبره من الطرق المهمة بالولاية، قائلا إن هذا الطريق ليس الهدف منه ربط المناطق الداخلية بل سيربط السودان بدولة تشاد.

وقال السيد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة رئيس حزب التحرير والعدالة إن التوقيع على تشييد الطريق يعتبر حدثا كبيرا للسودان ولولاية شمال دارفور على وجه الخصوص وسيساهم كثيرا في التنمية مشيدا باهتمام وزارة النقل وإنفاذها لعدد من الطرق بولايات دارفور .

وأوضح مدير الهيئة القومية للطرق أن اختيار الشركة لإنفاذ الطريق تم بمواصفات وقياسات جعلتها تنافس في العطاءات، مؤكدا جديتها في عمل تشييد الطرق .

وأكد مدير شركة الجنيد استعداد الشركة للعمل في الطريق بعد التوقيع مباشرة على أن تتم فترة التنفيذ خلال 26 شهرا، وقال إن شركته متخصصة في مجال تشييد الطرق، ولها شراكات مع السعودية وتركيا .

تجدر الإشارة إلى أن الطريق هو إضافة لشبكة الطرق القومية، ويربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وبموانئ التصدير، ويسهم في تنمية المنطقة والاستفادة من موارد المنطقة التعدينية والزراعية والحيوانية والسياحية ويسهل الخطط التنموية ويدعم التغيير الاجتماعي والاستقرار السياسي ويزيد من أنشطة الجذب السياحي وربط السودان بدولة تشاد















