رئيس المجلس الأعلى للبيئة يؤكد ضرورة إزالة كمائن صناعة الطوب بالشريط النيلي

الخرطوم 28-12-2017م (سونا) - أكد الأستاذ حسن إسماعيل رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم ضرورة إزالة كمائن صناعة الطوب بالشريط النيلي بالعديد من مناطق الولاية، معددا المخاطر الصحية والبيئية التي تفرزها كمائن الطوب ما جعلها مهددا لحياة إنسان تلك المناطق.

جاء ذلك خلال رده في جلسة المجلس التشريعي بولاية الخرطوم اليوم برئاسة المهندس صديق الشيخ رئيس المجلس على المسألة المستعجلة التي تقدم بها عضو المجلس ونائب دائرة الجريف وأم دوم الأستاذ معتصم الخليفة حول استخدام القوة المفرطة للشرطة في إزالة كمائن الطوب بمنطقة الجريف مما أدى إلى ترويع وإصابة العديد من مواطني المنطقة.

وأوضح حسن وقوف مجلسه على الطرق العشوائية التي يتم بها حرق الكمائن وحجم الأضرار التي لحقت بمواطني تلك المنطقة، مشيرا إلى أن قانون حماية وترقية البيئة المجاز من قبل المجلس التشريعي هو المرجعية التي يستند عليها المجلس الأعلى للبيئة في اتخاذ قراراته، مبينا أن دور المجلس الاعلى ينحصر في رفع التوصيات تجاه المخالفات البيئية للجهات المعنية بتنفيذ الإزالات، نافيا استخدام المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية أي قوة شرطية ضد مواطني المنطقه.

من جانبهم طالب أعضاء المجلس بضرورة حفظ حقوق أصحاب الكمائن وتوفير التعويض اللازم لهم بجانب تحديد مناطق مناسبة بيئيا لمزاولة مهنة كمائن الطوب بالولاية.

إلى ذلك أحال رئيس المجلس التشريعي المسألة المستعجلة للجنة الصحة والبيئة ولجنة التشريع والحكم المحلي ولجنة التخطيط العمراني لدراسة المسألة ورفع تقرير بشأنها.

من جهة أخرى أكد د. جمال محمود وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم أهمية إنفاذ المخطط الهيكلي لإحداث تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة بالولاية، مبينا أن المخطط الهيكلي يهدف إلى إيقاف التمدد في البناء الأفقي والاتجاه للبناء الرأسي.

وأوضح محمود لدى رده على السؤال المقدم من عضو المجلس الأستاذ عصام ماهر حول موقف تنفيذ المخطط الهيكلي ومدى موائمته مع خطة الولاية الاستراتيجية والعقبات التي تواجه تنفيذ المخطط الهيكلي أوضح اكتمال المخططات التفصيلية للمناطق السكنية والواجهات النيلية والسياحية والمناطق الصناعية داخل المخطط، مبينا التنسيق المتكامل بين وحدات الولاية المختلفة لإنفاذ المخطط، وكشف محمود عن التكلفة التقديرية لإنفاذ المخطط والبالغ قدرها 8.880.000 جنيه يتم تجزئتها على جميع مراحل إنفاذ المخطط الهيكلي بالولاية.

