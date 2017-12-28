نائب رئيس البرلمان تشارك في فعاليات الملتقى الأول للاتحادات العربية النوعية المتخصصة

الخرطوم 28-12-2017 (سونا) - شاركت نائب رئيس المجلس الوطني د. بدرية سليمان في فعاليات الملتقى الأول للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بعنوان "دور الاتحادات العربية في منظومة العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة".

وناقش الملتقى الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وسيتم الاستعانة بشخصيات لها خبرات طويلة في مجال عمل الاتحادات العربية لتقديم أوراق عمل في المحاور التي سوف يتناولها الملتقى الأول للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وعقد الملتقى الذي يهدف إلى مناقشة الدور المطلوب من الاتحادات العربية كبيوت خبرة عربية، في إطار منظومة العمل العربي المشترك والنظر في كيفية استفادة الدول العربية من هذه الاتحادات والتفاعل مع أنشطتها وبرامجها لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية والمقترحات والمبادرات لتطوير وتفعيل عمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وأكد مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، المستشار محمد خير، أهمية الاتحادات العربية باعتبارها تشكل جزءً مهماً وأساسياً في منظومة العمل العربي المشترك وركناً من أركان البنيان المؤسسي للعمل العربي المشترك وبيوت الخبرة التي تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتى القضايا والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول العربية الأعضاء .

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد افتتح الملتقى بمقر الأمانة العامة للجامعة.