والي شرق دارفور يترأس اجتماع مجلس الوزراء رقم (16)

الضعين 28-12-2017م (سونا) - ترأس الأستاذ أنس عمر محمد والي ولاية شرق دارفور اجتماع مجلس الوزراء رقم (16) في ختام أداء الحكومة الحالي لعام 2017 اليوم، حيث ناقش الاجتماع موقف تنفيذ قرارات وموجهات اجتماع مجلس الوزراء لعام 2017 وخطة 2018 وموقف تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والمجتمعي بالولاية.

وتطرق الوالي الى زيارة نائب رئيس الجمهورية الى الولاية وافتتاح مشروعات التنمية في محلية الضعين وتعقبها زيارات إلى المحليات، وسيتم تدشين مشروعات ديوان الزكاة.

وأشار إلى حل بعض النزاعات العالقة والصلح بين البرقد والزغاوة، وإعلان الصلح بين الطرفين في محلية شعيرية.

واشار الوالي خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم (16) إلى موقف عملية جمع السلاح بالولاية وقال إنها تسير بصورة طيبة وأن الجمع الفردي بلغ 5500 بندقية وان جملة السلاح بلغت ثمانية آلاف بندقية وقال "نبشر المواطنين بالمزيد من المشروعات التنموية وزيادة الخدمات". وأوضح أن الحالة الأمنية جيدة، وأبان أن هنالك حادثا وقع في محلية ياسين في الأسبوع الفائت نتيجة لنزاع حدودي بين محليتي قريضة وياسين، ووعد بمعالجته.

واشار الوالي إلى أن ميزانية الولاية لعام 2018 توجه نحو مشاريع التنمية والبنى التحتية حتى يستفيد المواطنون من المشروعات التنموية والخدمية، وقال الوالي إن الولاية ماضية في أمر الاهتمام بترتيب قاعدة البيانات وموجهات توصيات مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي.

وخلال الاجتماع استعرضت منظمة الشهيد بالولاية تنويراً حول مناشط المنظمة لأسر الشهداء واستعداد المنظمة للاحتفال باليوبيل الفضي لمنظمة الشهيد.