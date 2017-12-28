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أخبار محلية - سياسية

وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس أركان الجيش الروسي

التاريخ : 28-12-2017 - 07:04:00 مساءً
الخرطوم 28-12-2017م (سونا) - أكد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع حرص السودان على تطوير علاقاته مع جمهورية روسيا الفدرالية وبناء الشراكات في كافة المجالات سيما مجالات التعاون العسكري .
جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه اليوم الخميس الفريق بحري أليكساندر اليكزيتيتش، نائب رئيس أركان الجيش الروسي الذي وصل إلى البلاد مطلع الأسبوع الجاري في زيارة استمرت عدة أيام ، وعبر السيد وزير الدفاع عن سعادتهم وترحيبهم بهذه الزيارة المهمة التي جاءت في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى روسيا مؤخرا ، وتمنى أن تكون لها نتائج مثمرة .
من جانبه عبر نائب رئيس الأركان الروسي عن ارتياحه لنتائج الزيارة وما تم فيها من أعمال مهمة ، مؤكدا حرص بلاده على تقوية العلاقات مع السودان لصالح البلدين والشعبين الصديقين.
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