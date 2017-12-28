والي شمال كردفان : ميزانية العام 2018م للآمال الكبيرة والبشريات والطموحات

الأبيض 28-12-2017م (سونا) - اعتمد والي ولاية شمال كردفان مولانا احمد محمد هارون موازنة العام المالي 2018م والقوانين المصاحبة للموازنة بعد توقيعها من قبل رئيس المجلس التشريعي د. سليمان بلة على في أعقاب إجازتها من قبل المجلس التشريعي بحضور أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء حكومة الولاية وقيادات الأجهزة النظامية والخدمة العامة.

وخاطب الحضور والي شمال كردفان حيث أكد انها ميزانية الآمال الكبيرة والطموحات والبشريات بإعتبارها ميزانية العام الأول من المرحلة الثانية من النفير (التنمية المستدامة).

وأوضح هارون ان المرحلة الثانية تقوم على التخطيط لإنجاز كبير في مجال الطرق، حيث سيكتمل طريق الصادرات (بارا - جبرة الشيخ - أم درمان) ، ويبدأ العمل في طريق الذهب (الأبيض - المزروب - سودري) ، والطرق الإنتاجية بمحليات الولاية.

ومضى الوالي قائلا ان الميزانية ستشهد أيضا إستكمال شبكة الطرق الداخلية بمدن ( الأبيض - الرهد - أم روابة - بارا - جبرة الشيخ).

وأعلن والي شمال كردفان أن العام القادم سيشهد دخول كل النماذج الإنتاجية لنفير نهضة الولاية دائرة الإنتاج الفعلي، مع إكمال المتبقي من النسب المستهدفة من الأهداف الإستراتيجية في (المياه - الصحة - التعليم).

وأشار هارون لإستعداد ولايته لمشروع محو الامية والذي وصفه بالمشروع الوطني الكبير والاختبار الجدي للنفير ولإرادة أهل الولاية ، وأعلن ان رئيس الجمهورية سيدشن حملة الولاية للقضاء على الأمية في زيارته المرتقبة للولاية.

وأكد الوالي ان ولايته تخطط لإعتلاء هلال التبلدي منصة التتويج في بطولة الكونفيدرالية، وصعود ممثل الولاية مريخ الأبيض للممتاز.

وكشف هارون عن اكمال الإستعدادات لإطلاق فضائية الولاية لتسهم في نشر المعرفة والفرص الإستثمارية بالولاية ، والموروث الثقافي والإجتماعي للولاية.

وجدد الوالي عزم ولايته المضي بقوة في تعزيز التدخلات الإجتماعية والتخفيف من أعباء المعيشة على الشرائح الضعيفة ، وأوضح ان التدخلات ستستمر على مدار العام ، وقطع هارون ان حكومته ستظل منحازة للشرائح الضعيفة بتدخلات ناجعة وناجحة.

وأكد الوالي ان المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة ، ومضى قائلا (ما بنقول حلينا كل المشاكل ولكن عندنا الإرادة والعزيمة لحلحلتها) ، وقطع ان الإرادة الموحدة لأهل الولاية وروح النفير جعلت (المستحيلات ممكنات).

