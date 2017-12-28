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أخبار محلية - سياسية

الفريق عدوي يلتقي الملحق العسكري المغربي

التاريخ : 28-12-2017 - 08:41:00 مساءً
الخرطوم 28-12-2017م (سونا) - إمتدح الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفي عدوي رئيس الأركان المشتركة العلاقات السودانية المغربية ووصفها بالتأريخية ، جاء ذلك لدي إستقباله بمكتبه صباح اليوم الملحق العسكري المغربي العقيد الركن جمال الدين الياسين.
وقال عدوي "علاقتنا بالمغرب متميزة مشيدا بإحترافية القوات المسلحة المغربية" وأضاف "نعول علي دور كبير للملحقية في تطويرالعلاقات والخروج بها إلي آفاق أرحب".
من جانبه عبر العقيد الركن جمال الدين الياسين الملحق العسكري المغربي عن سعادته وهو يزور السودان لأول مرة مؤكدا حرص بلاده علي تطوير العلاقات بين الجيشين وفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات.
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