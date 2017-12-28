بدء إجتماع الفرقتين الرابعة مشاة الدمازين والثانية عشر مشاه الاثيوبية

الدمازين 28-12-2017 (سونا) شهد الأستاذ حسين يــــس حمد والي ولاية النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالولاية اليوم بقاعة المؤتمرات بنادي الضباط بقيادة الفرقة الرابعة مشاة فعاليات الجلسة الإفتتاحية لأعمال الإجتماع الدوري للفرقتين الرابعة مشاه سودانية والثانية عشرة مشاه الأثيوبية

وثمن لدى مخاطبته الاجتماع المواقف التاريخية لقيادة البلدين ممثلة في المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية والسيد /هايلي مريام ديسالين رئيس الوزراء الأثيوبي ورعايتهما للقاءات المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين .

وحيا مواقف حاكم إقليم بني شنقول الأثيوبي الشاذلي حسن وإسهامه في تعزيز العلاقات الحدودية بين الجانبين , مشيراً الى حرص الأجهزة النظامية بالجانبين على دعم التعاون والتنسيق ترسيخاً لدعائم الأمن والإستقرار بالمناطق الحدودية , وأعرب عن أمله في أن تخرج المداولات بتوصيات تصب في خانة العمل على تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة والتواصل بين الجانبين

اللواء الركن أحمدان محمد خير العوض قائد الفرقة الرابعة مشاه أكد حرص قيادة الفرقة على دعم التعاون مع الجانب الأثيوبي دفعاً لعجلة الإستقرار الذي تشهده المناطق الحدودية

قائد الفرقة الثانية عشرة الأثيوبية العميد برهانو تالفون أشاد بمستوى التعاون والتنسيق مع قيادة الفرقة الرابعة مشاه

